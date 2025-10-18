Corruzione, arrestato il consigliere regionale Tiero: è ai domiciliari

Il consigliere regionale di Latina Enrico Tiero è stato arrestato per corruzione, venendo ristretto ai domiciliari. L’esponente di Fratelli d’Italia è stato raggiunto dalla misura cautelare personale nella prima mattinata di sabato, su disposizione della Procura della Repubblica di Latina. A notificarla, militari del Nucleo Investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Latina e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria.

Il provvedimento restrittivo, deciso dal giudice Giuseppe Cario in accoglimento della richiesta formulata dai pubblici ministeri Martina Taglione e Antonio Sgarella, arriva a margine dell’interrogatorio preventivo sostenuto da Tiero nella mattinata di giovedì.





La misura cautelare scaturisce da un’attività d’indagine, coordinata dalla Procura pontina e co-delegata a finanzieri e carabinieri, che ha consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine a presunte condotte corruttive. In particolare, secondo l’ipotesi accusatoria, il consigliere regionale indagato, avvalendosi delle proprie funzioni, avrebbe agevolato le attività e gli interessi di alcuni imprenditori operanti in vari settori (commercio alimentari, sanitario, raccolta rifiuti) nell’ambito della gestione di pratiche e iter amministrativi e procedurali, a fronte di utilità, quali assunzioni lavorative e, in un caso, una somma di denaro e la sottoscrizione di schede di tesseramento a un partito politico. Le contestazioni risalgono a fatti del 2023. Cinque, gli episodi di presunta corruzione contestati, tra cui l’assunzione della figlia presso l’ospedale Icot di Latina.