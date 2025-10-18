Arresto Tiero, Calandrini (FdI): “Ancorati ai principi del garantismo”

“Prendiamo atto della decisione assunta dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina nei confronti del consigliere regionale Enrico Tiero. Ribadiamo la nostra piena fiducia nel lavoro della magistratura e confidiamo che l’attività giudiziaria possa far emergere al più presto la verità dei fatti. Apprezziamo la scelta di Enrico Tiero di sospendersi da ogni incarico di partito, un gesto serio e responsabile che testimonia rispetto per le istituzioni e per il movimento politico che ha rappresentato. Fratelli d’Italia resta fermamente ancorato ai principi dello Stato di diritto e del garantismo, nella convinzione che ogni persona abbia diritto a vedere tutelata la propria presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva”. Così in una nota il Senatore Nicola Calandrini, presidente della Federazione provinciale di FdI Latina, a margine dell’arresto per corruzione del consigliere regionale pontino, posto ai domiciliari da sabato mattina.