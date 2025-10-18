Alberto Genovese, la sorella Laura racconta il perché della Fondazione: «Le dipendenze colpiscono anche le famiglie»

Dietro ogni storia di dipendenza c’è un mondo silenzioso di persone che soffrono, spesso nell’ombra: madri, padri, fratelli, sorelle. È proprio da questo vissuto personale che nasce la Fondazione Genovese, un progetto nato per dare voce e sostegno a chi convive, ogni giorno, con il dolore e la complessità della tossicodipendenza in famiglia. A raccontarlo è Laura Genovese, sorella di Alberto Genovese, con parole che uniscono lucidità e compassione.

Dal dolore privato all’impegno collettivo





Laura Genovese non è solo la fondatrice della Fondazione che porta il suo nome e quello del fratello, ma è anche – come ama dire – il suo «cuore pulsante». Non un’etichetta formale, ma il segno di un impegno nato da un percorso vissuto sulla propria pelle. La sua è una storia come tante: quella di una sorella che ha assistito da vicino alla discesa nella dipendenza, e che ha cercato di fare tutto il possibile per capire, aiutare, non perdere il contatto.

Guardando indietro, Laura riconosce i segnali che oggi appaiono inequivocabili: sbalzi d’umore, apatia, euforia, difficoltà relazionali. «C’erano tutti, ma non li ho visti. Oppure non ho voluto vederli. Perché nominarli avrebbe significato ammettere che esistevano davvero. E finché speri che tutto passi da solo, non trovi il coraggio di affrontarlo».

Dipendenza come malattia: chi la vive e chi la subisce

Nel suo racconto, Laura affronta un nodo centrale: la tossicodipendenza è una malattia. E come tale, non può essere affrontata senza aiuto. Colpisce trasversalmente, senza guardare in faccia a età, provenienza sociale o cultura. «Chiunque può cadere in questa trappola», dice, «e chi sta accanto rischia di esserne travolto allo stesso modo».

Il suo stesso percorso familiare è stato segnato da un’illusione: che la distanza potesse servire da scossa. «Mi sono allontanata da Alberto sperando che si accorgesse della mia assenza. Ma lui era immerso nel bisogno, nella dipendenza. Non poteva vederlo. Non poteva vedere me».

La Fondazione Genovese: un aiuto concreto per chi resta nell’ombra

Da tutto questo nasce l’idea della Fondazione Laura e Alberto Genovese. Non un’iniziativa astratta, ma uno strumento pensato per chi, come Laura un tempo, non sa dove trovare risposte. Un luogo (digitale e gratuito) dove ottenere supporto psicologico, materiali di orientamento e soprattutto ascolto – senza giudizio.

«Se avessi saputo dove cercare aiuto, forse le cose sarebbero state diverse», ammette Laura. Ed è proprio questo il senso della Fondazione: evitare che altri si trovino nella stessa condizione di solitudine e disorientamento.

Dalla testimonianza alla speranza

La storia di Alberto è complessa, segnata da momenti di profondo dolore, ma è diventata il motore di qualcosa di utile. Oggi Laura guarda avanti e rivolge un messaggio chiaro a chi vive un’esperienza simile: non c’è vergogna nel chiedere aiuto, e nessuno dovrebbe affrontare da solo una sfida così grande.

«La nostra speranza è che nessuno debba più sentirsi invisibile. Che ogni storia trovi ascolto, ogni dolore trovi accoglienza. Perché dalla dipendenza si può uscire. E insieme è meno difficile».