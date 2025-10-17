Si presenta a casa dell’ex moglie, violando il divieto di avvicinamento: arrestato

Nel corso del pomeriggio di giovedì i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno arrestato un 37enne del posto, raggiunto da una misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Latina. Un provvedimento in aggravamento della meno afflittiva misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie, cui era precedentemente sottoposto.

La misura restrittiva è stata emessa sulla scorta della comunicazione della inosservanza da parte dell’indagato delle prescrizioni impostegli con il precedente provvedimento cautelare, a cui era stato sottoposto dallo scorso 29 settembre.





L’evento che ha portato all’arresto si è verificato lo scorso 10 ottobre, quando l’uomo ha raggiunto la ex coniuge presso la sua abitazione.

Espletate le formalità di rito, in attesa della convalida dell’arresto con rito direttissimo il 37enne è stato tradotto presso le camere di sicurezza dei carabinieri di Cisterna di Latina.