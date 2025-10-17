Fondi, controlli dei carabinieri: un arresto per spaccio e due denunce

Nella nottata tra giovedì e venerdì i carabinieri della Tenenza di Fondi hanno eseguito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione della dell’attività di spaccio, formalizzando un arresto e due denunce,

All’esito delle attività i militari dell’Arma hanno innanzitutto tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 32 anni del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.





Nello specifico, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, gli operanti hanno rinvenuto nella disponibilità del 32enne un panetto avvolto con del cellophane contenente circa 91 grammi di hashish, circa 6 grammi di marijuana e circa 27 grammi di cocaina, oltre che 6.650 euro in contanti suddivisi in banconote di vario taglio e presumibilmente provento dell’attività illecita, due dispositivi localizzatori Gps tracker, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e un cellulare. Espletate le formalità di rito, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip l’arrestato è stato ristretto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari.

Gli uomini del comandante Alessandro Ragni hanno poi denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione un 63enne del posto, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Fondi.

Durante un’ispezione presso l’abitazione dell’indagato, i carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità del 63enne un computer completo di casse, monitor, mouse e cavetteria varia recante un’etichetta identificativa riconducibile ad un istituto scolastico di Fondi. Attraverso accertamenti investigativi, i carabinieri hanno appurato come il suddetto materiale lo scorso mese di luglio fosse stato asportato dall’interno della segreteria dell’istituto scolastico, una circostanza in quei giorni denunciata presso il Commissariato di polizia.

Infine, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un 29enne del posto, già noto alle forze di polizia, per il reato di detenzione abusiva di munizioni. A seguito di ispezione domiciliare, i militari hanno rinvenuto nel suo appartamento 47 cartucce da fucile calibro 20, 5 cartucce calibro 12, una cartuccia calibro 15 e una cartuccia calibro 30.

Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e le sostanze stupefacenti, su disposizione dell’autorità giudiziaria, saranno sottoposte ad analisi di laboratorio, quantitative e qualitative.