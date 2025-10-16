Violenza sessuale, deve scontare sei anni: finisce in carcere

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia, hanno arrestato un uomo di 52 anni del posto, già sottoposto alla misura meno afflittiva degli arresti domiciliari, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di anni 6 di reclusione, poiché riconosciuto colpevole del reato di violenza sessuale avvenuto nell’anno 2022 a Terracina.
L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.