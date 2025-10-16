La jihad in casa, arrestato tunisino di 31 anni

Operazione antiterrorismo nella Capitale. Su disposizione della Procura di Roma – Dipartimento Antiterrorismo e reati contro la personalità dello Stato – i Carabinieri del ROS, con il supporto operativo del Comando Provinciale di Latina, hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino tunisino di 31 anni, indagato per istigazione a delinquere aggravata dall’apologia del terrorismo e per l’utilizzo di strumenti informatici a fini di propaganda jihadista.

L’indagine, coordinata dal pool antiterrorismo della Procura, è nata da un’attività di monitoraggio online (“web patrolling”) condotta dai reparti specializzati dell’Arma. Gli investigatori hanno individuato un profilo TikTok che diffondeva contenuti apertamente riconducibili all’ideologia dello Stato Islamico: video e immagini celebrative dei miliziani caduti, canti e messaggi di esaltazione del martirio, oltre a materiali di propaganda prodotti dagli organi mediatici del gruppo terroristico.





Attraverso un lavoro di analisi tecnica e tracciamento digitale, gli inquirenti sono risaliti all’identità dell’utente, individuato nel 31enne oggi destinatario della misura cautelare. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato particolarmente attivo nella diffusione di materiali audio e video di natura jihadista, dimostrando un’adesione ideologica alle posizioni estremiste del cosiddetto Stato Islamico.

Dalle attività investigative è inoltre emerso un quadro personale caratterizzato da isolamento sociale, difficoltà economiche e una progressiva radicalizzazione religiosa. Nonostante conducesse una vita apparentemente ordinaria, il sospettato avrebbe mantenuto comportamenti riservati e una costante attenzione nel celare i propri contatti, mentre continuava a condividere contenuti di propaganda e apologia del terrorismo.