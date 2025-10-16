Chiedono soldi agli automobilisti, scatta il foglio di via per due donne

Si aggiravano nella piazza principale avvicinando passanti e automobilisti con richieste di denaro sempre più insistenti. Ora, per due donne provenienti dalla Campania, è scattato il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Fondi per i prossimi tre anni.

Il provvedimento è stato emesso dal Questore di Latina dopo una segnalazione congiunta del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Polizia Locale, intervenuti in piazza Matteotti a seguito delle numerose lamentele dei cittadini. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, le due si posizionavano nei pressi dei parcometri e si rivolgevano agli automobilisti che si apprestavano a pagare la sosta, assumendo un atteggiamento tanto insistente quanto intimidatorio.





Determinante, per chiarire la dinamica dei fatti, è stata la testimonianza di un cittadino che ha assistito alla scena e ha fornito agli agenti una descrizione precisa di quanto accaduto. Durante le operazioni di identificazione, una delle due donne avrebbe addirittura rivolto nuove minacce allo stesso testimone, nonostante la presenza delle forze dell’ordine.

Un comportamento che ha aggravato ulteriormente la loro posizione e rafforzato le ragioni alla base della misura di prevenzione. Il foglio di via – previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione – è uno strumento che consente di allontanare dai centri abitati persone ritenute pericolose o socialmente destabilizzanti, tutelando così l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le due donne dovranno quindi tenersi lontane dal territorio comunale di Fondi per tre anni: un provvedimento deciso e mirato, a tutela della serenità dei cittadini e del decoro urbano.