A Fondi due appuntamenti per la Pace in meno di una settimana

L ‘AssociAzione di Cultura Politica Obiettivo Comune ha deciso di scendere in campo, insieme ad altre realtà locali, per riflettere e promuovere riflessioni sul tema della pace.



Il primo di questi due appuntamenti è previsto per domenica 19 ottobre. Alle ore 18 . 00 presso la Sala Lizzani del complesso di San Domenico a Fondi, quando verrà proiettato “No Other Land”, il docufilm premio oscar 2025 realizzato da un collettivo israelo-palestinese su alcune vicende legate alla questione delle violenze nel Medio Oriente. Questo evento è la prosecuzione di una serie di collaborazioni che due mesi fa, c on ANPI Sezione di Fondi “Pietro Ingrao”, il comitato locale di “Un Ponte Per”, il circolo intercomunale di Legambiente “Luigi Di Biasio”, l’Azione Cattolica diocesana e il presidio del sud pontino di Libera “don Cesare Boschin”, c i ha permesso di inaugura re la scultura di Peppino Quinto presso il cortile di San Simeone , sempre a Fondi . Le stesse realtà associative , animate dalla voglia di parlare in modo approfondito di fatti che vanno ben oltre il vile atto di terrorismo del 7 ottobre di due anni fa e la guerra che ne è scaturita, vogliono far emergere un dibattito sulla questione , partendo proprio dal potente documentario che ha ottenuto tantissimi riconoscimenti a livello internazionale. L’evento gode del patrocinio del Parco regionale naturale dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi e del comitato promotore della Casa della Cultura e della collaborazione di AssoPace Palestina.