Rifiutano i test dopo gli incidenti, due automobilisti nei guai

Carabinieri del territorio pontino intervenuti in due distinti episodi che hanno visto protagonisti altrettanti automobilisti, sono finiti con i due conducenti denunciati per aver rifiutato di sottoporsi agli esami alcolemici e tossicologici previsti dalla legge.

Il primo episodio si è verificato a Priverno, nella notte del 28 settembre. Un 23enne della provincia di Latina, mentre percorreva via Marittima, dove un incidente provocato da un sorpasso probabilmente azzardato ha portato all’impatto con un’altra autovettura finendo la propria corsa fuori strada. Dopo l’intervento dei militari e dei sanitari del 118, il giovane è stato trasportato all’ospedale di Terracina per gli accertamenti di rito. Il 23enne, però, ha rifiutato ogni test per la verifica di alcol e droghe nel sangue, scattando così la denuncia a suo carico.





L’altro caso è stato registrato il 12 ottobre, a Sezze. Durante un controllo alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno fermato un 42enne alla guida della propria auto. L’atteggiamento agitato e i segni di evidente alterazione psicofisica hanno spinto i militari a chiedergli di sottoporsi ai test, ma anche in questo caso l’uomo ha opposto un netto rifiuto. La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di modiche quantità di hashish e marijuana, subito sequestrate. Per lui, oltre alla denuncia per il rifiuto degli accertamenti, è scattata anche la segnalazione all’Autorità Amministrativa come assuntore di sostanze stupefacenti, con conseguente ritiro della patente.