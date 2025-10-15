Itri ha un ufficio postale tutto nuovo

Terminati i lavori di ammodernamento ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Itri, in Piazza Sandro Pertini.

La sede è stata coinvolta nel progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei servizi a sportello in tutti i 7 mila comuni con meno di 15mila abitanti.





Nell’ambito degli interventi, tra gli altri, si è proceduto con la rimozione delle blindature tra clienti e impiegati nell’area dedicata alla sportelleria, la realizzazione di due sportelli ribassati per facilitare la relazione e agevolare tutti i segmenti di clientela, l’inserimento di nuovi arredi progettati agevolare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Il progetto Polis valorizza gli uffici postali non solo da un punto di vista infrastrutturale, ma anche in relazione all’offerta di nuovi servizi. In particolare, anche nell’ufficio postale di Itri sono già disponibili direttamente a sportello i “Certificati INPS” con la possibilità di richiedere il “Cedolino Pensione”, “Certificazione Unica” e il modello “Obis-M”, i servizi “Atti di Volontaria Giurisdizione” con la possibilità di presentare le istanze di “Nomina amministratore di sostegno” e “Rendicontazione Stato Patrimoniale Assistito” e 15 diversi certificati anagrafici resi disponibili da ANPR, l’anagrafe nazionale della popolazione residente, banca dati di cui è titolare il Ministero dell’Interno.