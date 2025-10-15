Aprilia, due giovani denunciati per un’aggressione

Entrano in un’attività commerciale e prendono a botte un 55enne. Nei guai due giovani di 18 e 22 anni di Aprilia. I fatti sono avvenuti nella notte del 12 ottobre scorso. A darne riscontro i carabinieri del posto che nelle scorse ore hanno fatto scattare le denunce a piede libero per i due giovani.

A presentare denuncia era stato proprio il 55enne titolare di un circolo privato in città che, a seguito di una discussione avvenuta nella propria attività, sarebbe stato preso di mira e diventato bersaglio dell’aggressione avvenuta in un noto fast food di Aprilia.





I due giovani adesso dovranno rispondere del reato di lesioni personali.