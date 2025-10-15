Acquista un trattore on line, ma è una truffa

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga, al termine di attività investigativa, hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 32 anni, originario di Catanzaro già noto alle Forze di Polizia, per il reato di truffa.

In particolare, i Carabinieri, a seguito della querela presentata da un 65enne del posto, hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, attraverso mirati accertamenti, il responsabile del reato per cui procede, il quale aveva pubblicato un’inserzione pubblicitaria su un noto marketplace on-line, per la vendita di un trattore.





A seguito della contrattazione, l’indagato aveva indotto il malcapitato al pagamento, attraverso la ricarica di una carta di credito di 5.500,00 euro, quale corrispettivo necessario per l’acquisto del predetto attrezzo che non è stato mai recapitato all’acquirente, nonostante il perfezionamento della predetta operazione bancaria.