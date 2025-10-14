Vandali all’Happy Bar di Formia, il locale gestito da ragazzi con sindrome di Down

Vandali in azione all’Happy Bar di Formia, la prima attività di ristoro del territorio gestita da ragazzi con sindrome di Down. Un raid scoperto domenica mattina, proprio in concomitanza con la Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, che il bar aveva deciso di celebrare partecipando insieme all’associazione Le Capricciose alla sesta edizione della Passeggiata in rosa. “Un momento di festa, di condivisione e di solidarietà, per ricordare quanto ogni gesto di inclusione renda più bella la nostra comunità”, hanno spiegato via social dall’attività, finito improvvisamente in secondo piano per via dell’atto vandalico.

“Hanno rotto vetri, danneggiato il dehors distruggendo parte di ciò che per noi rappresenta un simbolo di dignità e riscatto. Fare questo all’Happy Bar, un luogo nato per dare opportunità e valore a ragazzi con disabilità, è un gesto aberrante, che sconvolge e lascia senza parole. Eppure, nonostante la rabbia e la delusione, noi non ci fermeremo. Continueremo a credere nella forza della gentilezza, nel valore del lavoro e nell’amore che ogni giorno i nostri ragazzi mettono in ciò che fanno. Un grazie sincero al sindaco Gianluca Taddeo Sindaco all’amministrazione comunale e a tutti coloro che ci hanno dimostrato vicinanza. Sapere di non essere soli in momenti così difficili è un abbraccio che scalda il cuore. E noi, da quell’abbraccio, ripartiremo ancora più forti”.





Sull’episodio è intervenuto anche il circolo formiano del Partito democratico. “Quello che è successo alla Villa Comunale è un atto ignobile, che ferisce tutta la città. Colpire l’Happy Bar significa colpire un simbolo di inclusione, un progetto nato dal coraggio e dal lavoro di ragazzi straordinari e delle loro famiglie. Un gesto vile, senza giustificazioni, che offende il valore più profondo di questa esperienza – l’impegno quotidiano di giovani che hanno reso l’Happy Bar un luogo accogliente e pieno di vita”.

“L’Happy Bar non è solo un bar: è un patrimonio della nostra comunità, un progetto da difendere e proteggere. Per questo non può restare solo. Formia deve stringersi attorno a questi ragazzi e far sentire che la città è con loro. Ci auguriamo che l’amministrazione comunale intervenga subito, dia il suo contributo non solo per ripristinare il chiosco, ma per sostenere concretamente questa realtà e garantirle continuità e sicurezza. Il Partito democratico di Formia esprime la propria piena solidarietà ai ragazzi e alle famiglie dell’Happy Bar, certi che l’intera città saprà sostenerli e difendere con loro l’idea stessa di comunità”.