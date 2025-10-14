Terracina, Cgil denuncia il mancato pagamento della performance ai dipendenti comunali

“Ancora oggi i dipendenti del Comune di Terracina attendono l’erogazione della Performance, nonostante i ripetuti solleciti inviati all’amministrazione. Ad oggi, infatti, nessuna elargizione è stata effettuata, e non era mai accaduto che si arrivasse al mese di ottobre senza la corresponsione della produttività”. A denunciare la situazione, la Cgil Funzione pubblica di Frosinone e Latina.

“I lavoratori hanno pieno diritto a ricevere quanto spetta loro per il lavoro svolto, e i continui ritardi rappresentano una grave mancanza di rispetto nei confronti del personale, che – pur in una condizione di carenza di organico – continua quotidianamente a garantire il funzionamento della macchina amministrativa a servizio dei cittadini. La produttività costituisce una componente essenziale della retribuzione accessoria e non può essere soggetta a ritardi ingiustificati: si tratta di una questione di rispetto contrattuale e di dignità professionale”.





“Ma non è solo questo a generare malumore all’interno dell’ente. Permane, infatti, una situazione di forte disagio tra il personale con incarico di Elevata Qualificazione (E.Q.), poiché non si è ancora voluto procedere alla revisione del Regolamento per la pesatura, nonostante le reiterate richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali”.

“In alcune circostanze, i dipendenti si sono trovati addirittura nella condizione di dover restituire somme già percepite a seguito della valutazione annuale. Abbiamo più volte sollecitato la modifica del Regolamento, al fine di garantire criteri equi e trasparenti, che evitino il paradosso di dover restituire quanto legittimamente assegnato. È altresì preoccupante constatare che un numero crescente di dipendenti sta richiedendo il nulla osta per trasferirsi presso altre amministrazioni. Ci sorprende che l’amministrazione non si interroghi sulle cause di questa fuga di personale, che sta inevitabilmente generando un clima di diffuso malcontento e un rallentamento dei servizi ai cittadini”.

“Chiediamo con forza – conclude la Cgil – che l’amministrazione comunale ascolti le istanze dei lavoratori, provveda immediatamente all’erogazione delle somme dovute, e ripristini un clima di rispetto, dialogo e fiducia all’interno dell’ente”.