Truffata un’anziana a Gaeta, arrestati tre campani

Si spacciavano per uomini dell’Arma, parlavano con tono rassicurante e chiamavano da numeri che sembravano ufficiali. Così tre truffatori sono riusciti a convincere un’anziana di Gaeta a consegnare gioielli e a versare denaro, prima di sparire nel nulla. Ma la loro corsa è finita grazie a un’indagine serrata condotta dalla Polizia di Stato, che li ha rintracciati tra Napoli, Benevento e Caserta.

La donna era stata contattata da un sedicente “carabiniere” che le aveva raccontato una storia allarmante: alcuni criminali, appena arrestati, avevano in tasca un’agenda con il suo nome. Per “mettere in sicurezza” i beni di valore, l’agente fasullo le aveva chiesto di preparare oro e contanti, promettendo che un collega sarebbe passato a ritirarli.





Poco dopo, un uomo in abiti civili si è presentato davanti casa. La vittima, convinta di aiutare le forze dell’ordine, gli ha consegnato monili e preziosi. Il giorno successivo, lo stesso interlocutore le ha chiesto di recarsi in banca per effettuare due bonifici, a suo dire “necessari per bloccare un procedimento”.

Solo dopo aver realizzato l’inganno, la donna ha chiesto aiuto alla Polizia. Gli investigatori del Commissariato di Gaeta hanno ricostruito ogni passaggio del raggiro, analizzando tabulati telefonici, movimenti bancari e messaggi tra i membri del gruppo.

A capo dell’organizzazione c’era un uomo già sottoposto ai domiciliari nel Beneventano, che coordinava i complici a distanza. Gli altri due – uno di Napoli e uno del Casertano – curavano invece i contatti diretti con le vittime e la raccolta del denaro.

Su ordine del Tribunale di Cassino, per due di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre il terzo sconterà la misura ai domiciliari con il braccialetto elettronico. L’indagine ha messo fine a una lunga scia di raggiri ai danni di persone anziane nel sud pontino.