Spaccio di droga a Formia, arrestato albanese

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato a Formia un cittadino di origine albanese, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, condotta dalla Squadra Anticrimine del Commissariato di Gaeta, è partita da approfondimenti investigativi che avevano segnalato un’attività di spaccio nella zona di Gianola, a Formia.

Durante le operazioni di osservazione, gli agenti hanno sorpreso il presunto spacciatore in flagranza mentre effettuava una cessione di droga.

In particolare, un uomo a bordo di un’auto si è avvicinato al sospettato e i due hanno effettuato un rapidissimo scambio di denaro che non è sfuggito agli occhi attenti dei poliziotti del Commissariato di Gaeta che hanno subito fermato l’acquirente poco distante dal luogo dei fatti.

Quest’ultimo ha spontaneamente ammesso di aver acquistato poco prima una dose di cocaina, consegnando un involucro contenente circa 0,6 grammi di polvere bianca.

Il sospettato, presumibilmente resosi conto di cosa stesse accadendo, ha provato a fuggire a piedi ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di una banconota da 50 euro, presumibilmente il ricavato della precedente cessione.

Le successive attività di perquisizione effettuate dagli agenti presso l’abitazione dell’uomo hanno consentito di accertare la presenza di 100 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 50 grammi, nascoste nel bagno dell’appartamento. In un cassetto della camera da letto sono stati inoltre trovati 3.800 euro in contanti, presumibilmente provento dell’attività illecita.

All’esito delle attività, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e su disposizione del Pubblico Ministero della Procura di Cassino, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Cassino, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra nei controlli straordinari disposti dal Commissariato di Gaeta, finalizzati a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti nel territorio del sud pontino.