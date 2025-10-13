Incidente notturno a Fondi, nei guai un 51enne sotto l’effetto di alcool

Guida sotto l’effetto di alcool, denunciato a piede libero un uomo di 51anni già noto alle forze dell’ordine.

Il tutto è avvenuto intorno alle 3 del mattino a Fondi in via Nauta dove era stato segnalato un incidente autonomo dove però erano rimaste coinvolte altre automobili.





Dalla ricostruzione preliminarmente eseguita dai Carabinieri intervenuti, è emerso che il conducente della predetta autovettura, mentre stava percorrendo la predetta via, per cause in corso di accertamento, ha impattato contro altre due vetture parcheggiate sulla strada.

Nella circostanza, i Carabinieri, nel procedere ai rilievi del caso, hanno sottoposto il 51enne ad accertamenti alcolemici, all’esito dei quali l’indagato è risultato avere un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito per legge e, pertanto, i militari dell’Arma, oltre a deferirlo all’ Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebbrezza alcolica, hanno altresì proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro per la successiva confisca del veicolo.