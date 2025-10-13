FOTO – L’arcidiocesi di Gaeta in festa, ordinato un nuovo sacerdote

Don Gianluigi Velletri è il nuovo presbitero dell’arcidiocesi di Gaeta, ordinato sabato pomeriggio dal vescovo Luigi Vari nella chiesa di Santa Maria in Piazza a Fondi.
Molto partecipata la funzione liturgica con la presenza di tantissimi fedeli e della stragrande maggioranza dei sacerdoti dell’arcidiocesi. Domenica, emozione anche nella chiesa di origine di don Gianluigi Velletri, ovvero nella parrocchia di San Paolo Apostolo a Fondi dove ha celebrato la sua prima messa.
IL RACCONTO FOTOGRAFICO DELLA DUE GIORNI
1 di 13