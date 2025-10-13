Consigli per il mutuo casa e per il piano di ammortamento

Il mutuo casa è un finanziamento a medio-lungo termine concesso da una banca o da un altro istituto di credito per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di un immobile. In cambio del capitale (la quota capitale), il mutuatario si impegna a restituire l’importo con l’aggiunta degli interessi (la quota interessi), attraverso il pagamento di rate periodiche (solitamente mensili), per una durata prestabilita (generalmente da 5 a 30 anni). Come garanzia per il rimborso, sul bene immobile viene iscritta un’ipoteca.

Consigli per la scelta del mutuo





Scegliere il mutuo giusto è cruciale, poiché si tratta di un impegno finanziario a lungo termine. Ecco gli aspetti chiave da valutare:

Sostenibilità della rata: la rata mensile del mutuo non dovrebbe generalmente superare il 30-35% del reddito netto familiare mensile. La banca valuterà attentamente il tuo reddito e la tua stabilità lavorativa. Importo richiesto: la maggior parte delle banche finanzia fino all’80% del valore dell’immobile (il Loan to Value o LTV). Richiedere percentuali più alte (es. 100%) è possibile per specifiche categorie o con garanzie aggiuntive, ma spesso comporta tassi di interesse più elevati. Tasso di Interesse: che si differenzia tra fisso e variabile. Il tasso di interesse fisso rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Offre la certezza dell’importo della rata, mettendo al riparo da futuri aumenti, ma può essere inizialmente più alto. Il tasso variabile è legato a un indice di mercato (es. Euribor) e varia nel tempo. La rata può salire o scendere. È più rischioso, ma potenzialmente più conveniente in contesti di tassi bassi.

Durata del mutuo e costi aggiuntivi

La durata del mutuo può essere breve, con un orizzonte temporale di 10-15 anni con rate più alte ma costo totale degli interessi notevolmente inferiore; o lunga, con rate più basse e sostenibili ed un costo complessivo in termini di interessi è maggiore. Quando si sceglie un mutuo vanno considerati gli indicatori

TAN (Tasso Annuo Nominale): rappresenta l’interesse puro del mutuo. TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): è l’indicatore più importante, perché include il TAN e tutti i costi accessori (spese di istruttoria, perizia, assicurazioni obbligatorie, ecc.). Ti dà il costo effettivo totale del finanziamento. Confronta sempre il TAEG tra le diverse offerte.

Piano di ammortamento: cos’è e come scegliere

Il piano di ammortamento è il documento fondamentale che definisce e riassume l’intero ciclo del finanziamento, rata per rata, per tutta la sua durata. Ogni rata è composta da due parti: la quota capitale, ovvero l’importo del prestito che viene restituito; e la quota interessi, vale a dire il totale degli interessi sul debito residuo. Il piano di ammortamento mostra come queste due quote si ripartiscono nel tempo.

Per quanto riguarda il calcolo del piano di ammortamento, si parte da una distinzione di strumenti presenti sul mercato. il più utilizzato è il cosiddetto metodo francese, dove il tasso è fisso. Ci sono poi da valutare alcuni aspetti quali ad esempio la possibilità di sospendere la rata oltre che l’ipotesi di estinguere in anticipo il mutuo complessivo. Di base si deve sempre valutare la propria esigenza: se si ha bisogno di flessibilità o se, viceversa, si preferisce puntare sulla stabilità.