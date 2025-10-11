Non poteva avvicinarsi alla ex, arrestato grazie all’allarme del braccialetto elettronico

Nella serata di venerdì i carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo del posto di 37 anni anni, già noto alle forze di polizia. Violazione degli obblighi del divieto di avvicinamento alla parte offesa, l’accusa.

I carabinieri sono intervenuti a seguito dell’attivazione dell’allarme del dispositivo del braccialetto elettronico che segnalava l’avvicinamento dell’indagato alla vittima di maltrattamenti in famiglia, prontamente rilevato dalla centrale operativa della Compagnia di Latina.





Dopo pochi minuti i militari dell’Arma sono arrivati sul posto, riscontrando l’effettiva presenza del 37enne, mentre si trovava nei pressi dell’abitazione della ex compagna, luogo dal quale l’indagato si sarebbe dovuto tenere a distanza di almeno 500 metri. Pertanto, avendo riscontrato la violazione delle prescrizioni di cui al provvedimento adottato

dall’autorità giudiziaria, è stato arrestato.

Espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria il 37enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando provinciale di Latina, in attesa della convalida d’arresto con rito direttissimo.