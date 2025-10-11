Controlli a Latina, 22enne arrestato con 48 dosi di cocaina

Nel corso delle attività straordinarie di controllo che, a Latina, hanno riguardato via Guido Rossa e viale Pier Luigi Nervi – a seguito dei noti e gravi episodi minatori – gli agenti della Questura venerdì hanno effettuato un nuovo arresto.

Nella rete di controlli in via Guido Rossa è incappato un 22enne che, alla vista di una pattuglia della polizia, ha cercato di scappare a piedi ma, dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Lo stesso è stato trovato in possesso di 48 dosi di cocaina suddivise in bustine e pronte per essere spacciate, per un peso complessivo di circa 25 grammi.





In attesa dell’udienza di convalida ed eventuale rito direttissimo presso il Tribunale di Latina, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura.

Le attività straordinarie, che si sono svolte nella serata di venerdì, hanno visto l’impiego di un numero rilevanti di operatori della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e di unità cinofile della polizia. Hanno inoltre collaborato militari della guardia di finanza.

Il dispositivo ha svolto un controllo capillare che rientra in un ambito più ampio di potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati, disposto dalla Questura per garantire un presidio costante e concreto nei contesti caratterizzati da criticità.

Alle attività di controllo sono state affiancate tipiche operazioni di polizia giudiziaria, con l’effettuazione di perquisizioni personali e domiciliari. Le attività della Polizia di Stato hanno consentito di identificare 182 persone – delle quali 23 annoveranti pregiudizi di polizia – e controllare 92 veicoli. Sono stati effettuati 12 posti di controllo.