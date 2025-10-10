Terracina, Giunta azzerata: il sindaco ritira tutte le deleghe assessorili

Il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, ha ritirato le deleghe a tutti gli assessori della Giunta, confermando la carica di vicesindaco all’assessore Claudio De Felice. La decisione è stata formalizzata dopo la seduta del consiglio comunale di giovedì, che non si è svolta per mancanza del numero legale per l’assenza di diversi consiglieri di maggioranza.

“Ringrazio gli assessori per il grande impegno profuso e per il loro sostegno che non è mai mancato”, le parole del primo cittadino dopo l’azzeramento della Giunta. “Adesso è il momento di riorganizzare l’azione amministrativa rendendola più veloce, mirata e concentrata sulle priorità non più procrastinabili per la città. Questo momento rappresenta un’occasione per rafforzare la nostra azione amministrativa riallineando le priorità e ripartendo con rinnovata determinazione. Terracina ha bisogno di coesione e di un impegno comune per dare risposte concrete ai cittadini, e in questa direzione intendo proseguire il mio mandato, come ho fatto dal primo giorno, con responsabilità e trasparenza”.



