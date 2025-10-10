Perseguita l’ex moglie nonostante divieto d’avvicinamento e braccialetto elettronico: arrestato

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì, i carabinieri della Stazione di Terracina hanno arrestato in flagranza differita un uomo di 32 anni del posto, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla ex moglie con applicazione del braccialetto elettronico. Violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa e danneggiamento in contesto di stalking, i reati che hanno portato a far scattare le manette.

Le indagini dei militari dell’Arma sono partite dalla querela sporta da una terracinese di 32 anni, che ha denunciato l’avvicinamento dell’ex compagno nonostante il divieto impostogli dall’autorità giudiziaria per via di una denuncia precedentemente presentata dalla stessa.





All’atto dell’intervento l’ex marito non era sul posto, il parcheggio dell’ospedale cittadino “Alfredo Fiorini”. Pertanto, attraverso le analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area, ma soprattutto attraverso un’attenta disamina dei tracciati del braccialetto elettronico indossato dall’indagato, eseguita da militari della Centrale operativa del della compagnia di Latina, l’uomo è stato geolocalizzato. Ricostruendo al contempo i suoi spostamenti, accertamento che ha portato a riscontrare come giovedì mattina avesse effettivamente raggiunto il parcheggio del nosocomio, violando il limite massimo di avvicinamento alla ex consorte, ossia 500 metri. Non solo, però. La donna era in ospedale per motivi di studio, in concomitanza con la “visita” del 32enne si è ritrovata con tutti e quattro gli pneumatici dell’autovettura forati, nonché danneggiamenti allo specchietto retrovisore e al tappo del serbatoio. Tutto opera dell’uomo, dicono le ricostruzioni investigative.

Un insieme di circostanze che hanno reso l’arresto inevitabile. Espletate le formalità di rito, l’indagato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina, a disposizione dell’autorità giudiziaria.