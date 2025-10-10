Fermato in auto con 18mila euro e cocaina, si spaccia per il fratello

Nei giorni scorsi la Questura di Latina ha intensificato le attività di controllo ad Aprilia, anche a seguito del grave episodio verificatosi nel pomeriggio di martedì 7, quando il conducente di un’autovettura è stato ferito con colpi d’arma da fuoco. In tale ambito i poliziotti del Commissariato locale hanno proceduto al controllo di un soggetto alla guida di un’autovettura che, durante le fasi preliminari dell’attività di polizia, ha tradito un certo nervosismo, ritenuto ingiustificato. Gli operatori hanno quindi ritenuto opportuno esaminare attentamente il veicolo, rinvenendo la somma di 18mila euro in contanti e un grammo di cocaina.

“Chieste al medesimo giustificazioni al riguardo, lo stesso ha fornito spiegazioni poco plausibili e, pertanto, è stato ritenuto opportuno procedere al sequestro del denaro e dello stupefacente”, ricostruisce la Questura. “Lo stesso, privo di documenti di identificazione, ha fornito le generalità del fratello incensurato, ma il suo goffo espediente è stato rapidamente scoperto”.





L’uomo è stato quindi sottoposto ai previsti rilievi fotodattiloscopici e reso edotto del suo deferimento alla Procura di Latina, una denuncia per aver attestato falsamente la propria identità a cui si aggiunge la segnalazione in Prefettura quale assuntore di stupefacente.