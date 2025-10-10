Donazione col trucco per “scippare” un terreno: denunciati padre e figlia

Nella giornata di giovedì, i carabinieri della Stazione di Prossedi hanno deferito in stato di libertà per i reati di falsità ideologica commessa dal privato, furto aggravato e truffa un uomo di 69 anni e una donna di 28 anni, entrambi residenti nella provincia di Latina e già noti alle forze di polizia.

Ad essere denunciati sono stati padre e figlia, individuati quali responsabili dei reati contestati a seguito di mirate indagini scaturite dalla querela presentata da una 61enne.





I carabinieri hanno avuto modo di appurare come gli indagati avessero riprodotto una falsa dichiarazione sostitutiva, in modo tale da fare risultare che l’uomo fosse proprietario di un appezzamento di terreno, appartenente invece, alla denunciante. Così facendo, i due indagati sono riusciti a perfezionare un atto di donazione di un appezzamento di terreno, in favore della figlia del 69enne, anche lei indagata.

Successivamente, i due indagati, entrati in possesso del terreno, hanno inoltre trafugato una notevole quantità di legna, stoccata nella predetta proprietà e ricavata dal taglio di alberi secolari.