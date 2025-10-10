Autoerotismo “panoramico”, interviene la polizia: maxi-multa per un onanista

Mercoledì la polizia è intervenuta a Gaeta, nei pressi delle terrazze panoramiche di Monte Orlando, a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico per le emergenze 112 relativa ad un uomo che, appoggiato in piedi alla portiera aperta della propria autovettura, si stava manifestamente masturbando, con i pantaloni abbassati e i genitali esposti, incurante delle persone in transito.

All’arrivo della volante l’uomo si era già allontanato, ma grazie alle indicazioni fornite dai presenti è stato rintracciato dai poliziotti del Commissariato cittadino. Sono stati acquisiti ulteriori elementi probanti la responsabilità dell’uomo al quale, stante la vigente normativa, è stata contestata una sanzione pecuniaria variabile dai 5mila ai 30mila euro, con la possibilità di essere ammesso al pagamento in misura ridotta pari a 10mila euro entro il termine di 60 giorni.



