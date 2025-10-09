Fermato con un coltello e cocaina in auto

Controlli straordinari dei Carabinieri nel territorio pontino. Nel pomeriggio di martedì, i militari della Stazione di Borgo Grappa hanno denunciato a piede libero un 40enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere.

L’uomo è stato fermato durante un normale posto di controllo alla circolazione stradale a Sabaudia. Nel corso della perquisizione personale e del veicolo, i Carabinieri hanno rinvenuto un coltello a serramanico e una piccola quantità di cocaina.





Il materiale è stato immediatamente sequestrato, mentre il 40enne è stato segnalato alla Prefettura di Latina come assuntore di sostanze stupefacenti. La droga sarà sottoposta ad analisi di laboratorio per determinarne quantità e purezza.