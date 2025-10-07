Attesa per la due giorni di festa e fiera a Fondi

Torna il 9 e 10 ottobre la tradizionale fiera di Sant’Onorato che, come stabilito nell’ultimo regolamento quinquennale, ha durata di due giorni.

Banchi aperti da giovedì 9 ottobre alle 15:00 fino alla mezzanotte e per l’intero venerdì 10 ottobre, giornata in cui ricade il Santo Patrono della Città di Fondi.





Fervono, intanto, anche i preparativi religiosi che, come ogni anno, saranno coordinati dalla Parrocchia di San Pietro Apostolo.

«La macchina organizzativa che precede la tradizionale fiera – commentano l’assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato e il presidente dell’omologa commissione Raffaele Gagliardi – è partita come sempre con largo anticipo e procede a ritmo spedito. L’obiettivo, come ogni anno, è quello di offrire un’esperienza piacevole tanto per chi acquista quanto per chi vende sui banchi e nei negozi. Per questo il settore Attività Produttive e gli agenti del Comando di via Occorsio sono al lavoro già da diverse settimane».

Il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto invita la cittadinanza a partecipare numerosa.