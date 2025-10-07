Ad Aprilia si continua a sparare

Sembrerebbe un vero e proprio agguato quello riscontrato in pieno giorno ad Aprilia in via Fossignano a due passi dallo svincolo per la SR148.

Secondo le prime informazioni che arrivano dalla città a nord della provincia, un’automobile si sarebbe affiancata a quella dove a bordo c’era un giovane poco più che ventenne e qualcuno avrebbe esploso alcuni colpi da arma da fuoco.





Sembrerebbe che siano stati almeno tre gli spari uditi. Sul posto si sono portati i carabinieri che hanno immediatamente isolato la zona per avviare le indagini e gli uomini del 118 che hanno preso in carico il giovane ferito e portato al pronto soccorso per le cure del caso.

Dopo qualche settimana di apparente tranquillità, dunque, il clima in città torna a farsi molto teso. Ma è ancora presto per comprendere se quanto avvenuto sia riconducibile ai fatti di cronaca dei periodi scorsi tra Latina ed Aprilia o se si tratta di un’altra pista su cui gli stessi carabinieri dovranno far luce.