Rubava carburante con carte clonate, arrestato

È stato sorpreso all’alba mentre cercava di fuggire da un distributore di benzina dopo aver utilizzato carte carburante clonate: così i Carabinieri di Formia hanno arrestato un 38enne originario di Mondragone, incensurato, con l’accusa di furto aggravato continuato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

L’uomo è stato bloccato dai militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Formia, intervenuti su segnalazione giunta al 112 per un sospetto pagamento illecito presso una stazione di servizio della zona. Alla vista della pattuglia, il 38enne ha tentato di allontanarsi a piedi, abbandonando un furgone, ma è stato subito raggiunto e fermato.





Durante il controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto due fuel card clonate, utilizzate poco prima in vari distributori di Formia e Ausonia per un totale di circa 15.000 euro di carburante. All’interno del furgone, inoltre, sono state trovate due cisterne contenenti circa 2.000 litri di benzina, anch’esse sequestrate insieme alle carte.

La Procura della Repubblica di Cassino, informata dell’arresto, ha coordinato l’intervento e disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il Gip del Tribunale di Cassino ha successivamente confermato l’arresto, applicando la misura cautelare dell’obbligo di dimora.