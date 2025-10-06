Lutto cittadino a Latina per i due piloti morti nella tragedia aerea

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha firmato l’ordinanza n. 298 con cui si proclama il lutto cittadino per martedì 7 ottobre 2025, giorno in cui si svolgeranno i funerali del colonnello Simone Mettini, Comandante del 70° Stormo di Latina, e del giovane allievo pilota Lorenzo Nucheli, tragicamente deceduti il primo ottobre scorso nel corso di un volo di addestramento. La cerimonia funebre si terrà alle ore 10.30 presso l’Aeroporto Enrico Comani di Latina, sede del 70° Stormo.

“La nostra comunità – afferma la prima cittadina Matilde Celentano – è profondamente scossa da questa terribile tragedia. Il Comandante Mettini era un punto di riferimento per l’Aeronautica Militare che ha sempre dimostrato una forte attenzione e vicinanza alla città di Latina, contribuendo con impegno al consolidamento del legame tra il 70° Stormo e la comunità. Lorenzo, giovane e coraggioso allievo pilota, rappresentava il futuro, l’impegno e la dedizione di tanti ragazzi al servizio del Paese. La loro perdita ci addolora e ci unisce nel dolore e nel rispetto. L’Aeronautica Militare, nonché il 70° Stormo, rappresentano per Latina una realtà non solo militare, ma anche educativa, sociale e identitaria. Questa tragedia colpisce tutta la nostra comunità come un lutto di famiglia. Rappresentando il sentimento della comunità ho ritenuto doveroso rappresentare in questo modo alle famiglie, agli uomini e alle donne del 70° Stormo e a tutta l’Aeronautica Militare la vicinanza e la solidarietà dell’intera comunità”.





Nel giorno del lutto cittadino, le bandiere degli edifici comunali saranno esposte a mezz’asta, e l’amministrazione invita i cittadini, le attività commerciali, le associazioni e tutte le realtà del territorio a manifestare il proprio cordoglio e rispetto evitando comportamenti che contrastino con il carattere di raccoglimento e partecipazione.