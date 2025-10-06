Battesimo di volo, non ci fu nonnismo: la sentenza

Si è chiuso con un verdetto di assoluzione il processo legato ai presunti episodi di nonnismo avvenuti nel 2018 al 70º Stormo dell’Aeroporto Comani di Latina Scalo. Il giudice del Tribunale di Latina, Mario La Rosa, ha pronunciato la sentenza.

Il procedimento aveva al centro alcuni allievi piloti accusati di aver partecipato a un presunto rito d’iniziazione durante il cosiddetto “battesimo del volo”, episodio denunciato all’epoca dall’ex allieva Giulia Schiff, presente anche oggi in aula come parte civile.





Il pubblico ministero aveva chiesto per gli imputati una condanna a un anno di reclusione per violenza privata e lesioni aggravate, ma il giudice non ha ritenuto sufficienti gli elementi per sostenere l’accusa, accogliendo la linea difensiva che da sempre invocava l’assoluzione piena.

Con questa decisione si chiude uno dei procedimenti più discussi degli ultimi anni, che aveva acceso il dibattito pubblico sul tema dei presunti atti di nonnismo e sull’ambiente formativo all’interno delle scuole di volo militari e in particolar modo attorno a quella del 70° stormo di stanza al Comani di Latina.