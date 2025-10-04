Tentate estorsioni, lesioni e stalking: 20enne di Latina arrestato

Nella giornata di giovedì, su richiesta della locale Procura della Repubblica, che ha diretto le indagini condotte dalla Squadra Mobile, la polizia del capoluogo pontino ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Latina Laura Morselli a carico di Mattia Spinelli, un ventenne con numerosi precedenti di polizia, anche in materia di stupefacenti. Un giovane che tra l’altro nel mese di gennaio era riuscito a sottrarsi a un controllo delle forze dell’ordine scappando ad alta velocità a bordo di un’autovettura, all’esito di un’operazione antidroga nei pressi delle cosiddette “Palazzine Arlecchino”. I fatti di cui il predetto è ritenuto gravemente indiziato, alcuni dei quali tuttora in corso, sarebbero stati commessi a partire dal luglio 2025 e si riferiscono a tentate estorsioni aggravate e lesioni personali pluriaggravate, nonché atti persecutori.

In più occasioni, in concorso con altri soggetti rispetto ai quali le indagini sono in fase di svolgimento, il ventenne avrebbe tentato di ottenere con violenza e/o minaccia somme di denaro nell’ordine di alcune decine di migliaia di euro e altre utilità da un suo conoscente. Un uomo col quale avrebbe avuto degli screzi in relazione al noleggio di autovetture, la cui fornitura all’arrestato sarebbe stata interrotta proprio per non incorrere in problemi con la giustizia, in considerazione dell’uso che delle auto avrebbe fatto il ventenne.





Tali tentativi estorsivi sarebbero stati posti in essere anche indirizzando le condotte violente e minacciose verso alcuni familiari della persona offesa, tra cui il padre, quest’ultimo verso la fine di agosto vittima di un violento pestaggio con l’uso di un tubo e di spray urticante. Un episodio avvenuto all’interno della sua abitazione, circostanza in cui sarebbero state anche proferite anche minacce di morte verso l’aggredito ed il figlio.

Presso tale abitazione, peraltro, erano già stati posti in essere, nei giorni precedenti, gravi condotte dal contenuto intimidatorio, anch’esse ritenute ascrivibili all’arrestato. In particolare, si parla dell’esplosione di un proiettile – rinvenuto su una finestra – e del danneggiamento del portone verosimilmente preso a colpi con un’arma bianca.

Il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto condivisibile la contestazione, avanzata dalla Procura di Latina, anche del delitto di stalking: “A causa delle condotte violente e minacciose – dice la Questura – nella persona offesa sarebbe stato ingenerato un perdurante stato di ansia e frustrazione tale da indurla a temere per l’incolumità propria e dei suoi familiari”.

In occasione dell’arresto, eseguito nell’abitazione del giovane, è stato denunciato anche suo fratello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: ha aggredito verbalmente con pesanti insulti i poliziotti che stavano procedendo alle operazioni.