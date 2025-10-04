Sperona l’auto dei carabinieri, ferendoli: automobilista arrestato

Nella giornata di sabato i carabinieri della Sezione Operativa e i colleghi della Stazione di Sabaudia hanno tratto in arresto un 41enne italiano. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza applicativa di misura cautelare detentiva emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, su richiesta della locale Procura della Repubblica diretta dalla dottoressa Luigia Spinelli, per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché danneggiamento, perpetrati a Latina il 23 settembre. Secondo le indagini ha speronato un’autovettura dell’Arma per sottrarsi ad un normale controllo di polizia.

“I gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, opportunamente documentati, sono stati sottoposti al vaglio della locale Procura della Repubblica, che, condividendoli, ha richiesto un’idonea misura cautelare al gip, il quale ha provveduto ad emettere il provvedimento restrittivo”, ricostruisce il Comando provinciale dei carabinieri. I militari speronati erano impegnati in uno dei cosiddetti servizi ad “Alto impatto”, disposto a seguito della recrudescenza di accadimenti delittuosi che hanno interessato alcune aree del capoluogo pontino.





Mentre pattugliavano le zone interessate dai recenti episodi intimidatori perpetrati mediante l’utilizzo di ordigni artigianali e bottiglie incendiarie, gli operanti hanno intimato l’alt al conducente di una Volkswagen Golf per procedere, come accennato, ad un normale controllo di polizia. A quel punto però il guidatore, vedendosi bloccato da due autovetture dei carabinieri, per cercare di sottrarsi al controllo si è scagliato contro il mezzo che si trovava davanti a lui, speronandolo e guadagnando così la fuga, ferendo i militari a bordo nell’impatto. Come disposto dall’autorità giudiziaria, espletate le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Latina.

“Quelli in esame sono gravi e delicati episodi di reati contro l’incolumità individuale nonché contro le istituzioni, situazioni gravissime che i militari dell’Arma sono riusciti ad affrontare grazie alla continua presenza sul territorio”, commenta il Comando provinciale. “L’esecuzione del provvedimento restrittivo di cui sopra si inquadra nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità diffusa e al traffico di sostanze stupefacenti svolti da militari del Comando, con il supporto di personale della Squadra d’Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, in particolare nell’area che include via Helsinki, viale Kennedy e viale Pierluigi Nervi, finalizzati alla prevenzione della criminalità comune ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, dei reati predatori”.

Oltre all’attività di indagine da cui è scaturito il provvedimento restrittivo, negli ultimi giorni sono stati svolti diversi servizi, anche in orario notturno, all’esito dei quali si è proceduto a deferire in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina un 22enne di Latina, al quale è stato contestato il reato di porto di oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno fermato l’indagato a piedi, e a seguito di una perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di un coltello a serramanico.

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno poi eseguito una perquisizione personale nei confronti di un cittadino marocchino di 34 anni, trovato in possesso di tre grammi di hashish e pertanto segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Nel medesimo servizio, i Carabinieri hanno inoltre eseguito un controllo presso un complesso di edilizia popolare dell’Ater, una delle zone interessate degli eventi verificatisi nell’ultimo periodo, ritenuta caratterizzata da dinamiche connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono state effettuate delle ispezioni nell’area adiacente le cantine di pertinenza, rinvenendo e sequestrando due cartucce calibro 7.62 in buono stato di conservazione, per poi proseguire, effettuando un controllo in oltre 100 cantine di pertinenza del complesso edilizio.

“Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 14 militari e 6 autovetture, sono stati controllati 89 soggetti e 31 veicoli. Tale operazione ha consentito di acquisire utili elementi suscettibili di sviluppi ed ulteriori approfondimenti investigativi e continueranno anche nei prossimi giorni incrementando i controlli sul territorio”.