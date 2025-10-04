Immigrazione clandestina, nuovi controlli a Fondi: il bilancio

Nella giornata di venerdì, a Fondi, la polizia e l’Ispettorato territoriale del Lavoro hanno effettuato un servizio straordinario di controllo volto, da un lato, al contrasto del fenomeno dell’immigrazione irregolare, e dall’altro a garantire “il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo”, come sottolineato dalla Questura di Latina.

Nella circostanza sono stati inoltre controllate anche alcune attività commerciali del centro cittadino. Uno straniero è stato deferito all’autorità giudiziaria per aver favorito la permanenza sul territorio nazionale di un connazionale, privo di permesso di soggiorno. Allo stesso è stata contestata la mancata dichiarazione di ospitalità all’autorità locale di pubblica sicurezza ai sensi del Testo Unico in materia di immigrazione.





Un’attività commerciale è stata sanzionata con la sospensione differita, a partire dal prossimo lunedì, per via della mancanza del documento di valutazione dei rischi in azienda. Sono al vaglio, inoltre, ulteriori sanzioni per violazioni della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

Un cittadino pakistano sarà invece segnalato alla guardia di finanza per aver concesso in subaffitto, senza dichiararlo, un appartamento a quattro cittadini pakistani e a due bengalesi. Lo stesso inoltre non ha prodotto alcuna dichiarazione di ospitalità e, pertanto, verrà sanzionato per un importo pari a 6mila euro.

Le specifiche attività di controllo, che hanno coinvolto le varie articolazioni del Commissariato locale – quali Immigrazione, Controllo del Territorio, Anticrimine e Polizia Scientifica – hanno consentito di identificare complessivamente 133 persone, delle quali 61 straniere e, di esse, 9 gravati da pregiudizi di polizia. Sono stati inoltre controllati 11 veicoli.