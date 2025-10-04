Criminalità a Latina, Libera dopo l’ultimo arresto: “Stato ha risposto alla guerra tra clan per lo spaccio”

Annalisa Di Prospero e Gianpiero Cioffredi, rispettivamente referente di Libera Latina e Libera Lazio, intervengono sull’arresto del 20enne latinense indagato per estorsioni, lesioni e stalking, secondo le ricostruzioni episodi che si sono consumati sullo sfondo di un vasto giro di spaccio.

“L’arresto di Mattia Spinelli per estorsione sembra delineare nuove forme di modelli criminali più fluidi ed imprevedibili rispetto ai clan storicamente presenti a Latina”, dicono Di Prospero e Cioffredi. “Questo ha determinato un conflitto per il controllo del territorio e delle piazze di spaccio che negli ultimi mesi ha visto il capoluogo pontino teatro di una inquietante successione di eventi criminali. Nuovi giovani boss si affermano nello scenario criminale di Latina con la violenza, l’intimidazione e l’ostentazione del loro carisma criminale sui social che rischia di attrarre sempre più giovani che vivono condizioni di disagio e assenza di opportunità culturali e sociali. Emerge a Latina un modello criminale che rischia di andare in direzione di una vera e propria camorrizzazione dei nuovi clan con conseguenze devastanti per la convivenza civile. La risposta dello Stato alla guerra tra clan di questi mesi è stata efficace ed importante e come Libera esprimiamo gratitudine e sostegno alle forze di polizia, alla Prefettura e alla Procura di Latina, ma proprio i caratteri del nuovo scenario criminale devono interrogare tutte le istituzioni affinché si investa in politiche di welfare e giustizia sociale. Ora più che mai è necessario un risveglio delle coscienze ed affiancare alla preziosa azione degli investigatori il protagonismo dei cittadini, delle associazioni e di tutte le forze sociali”