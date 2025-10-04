Abusivismo, a Fondi abbattuti decine di immobili: demolite due lottizzazioni

Una nuova serie di abbattimenti di immobili abusivi, a Fondi. Dopo alcuni mesi di stasi le ruspe hanno ripreso a demolire nella giornata di mercoledì, cancellando in due giorni altrettante lottizzazioni nate a partire dagli anni Ottanta in località Borgo Sant’Antonio, nel Salto. Circa trenta le strutture già abbattute, perlopiù seconde case di proprietà di soggetti residenti in Campania, tirate su senza alcuna autorizzazione invadendo terreni a destinazione agricola ora acquisiti dal Comune. Una lottizzazione sorgeva su una delle strade secondarie affacciate sulla Flacca, l’altra in una viuzza da cui si accede passando per via Sant’Antonio.

FOTOGALLERY

1 di 6

“Grazie a due distinte fonti di finanziamento, una governativa e una regionale, con destinazione specifica per un totale di 250 mila euro, il Comune ha potuto finalmente effettuare gli abbattimenti necessari e indispensabili per restituire alla collettività un’ area vastissima e di gran pregio in quanto ubicata sul litorale fondano”, rende noto l’amministrazione. “Ben 40 gli immobili in fase di abbattimento grazie al lungo ma paziente e certosino lavoro del settore Urbanistica guidato dal dirigente Bonaventura Pianese e dall’ assessore Claudio Spagnardi”. L’operazione, la seconda di queste proporzioni in pochi mesi, è stata accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto che ha definito l’intervento “il secondo grande messaggio di legalità che le istituzioni, in maniera sinergica e congiunta, hanno dato nei confronti dell’ abusivismo edilizio”.

“Nonostante il finanziamento fondamentale per accelerare le procedure di demolizione della lottizzazione abusiva – sottolinea poi l’amministrazione comunale – proseguirà, naturalmente, l’attività di recupero credito nei confronti dei privati che hanno commesso gli abusi deturpando il territorio con un’ azione di cementificazione sregolata e indiscriminata. Positivo, invece, l’impatto che le ruspe in azione, congiuntamente all’azione di recupero credito stanno dando in zona: molti privati stanno infatti procedendo autonomamente con l’auto demolizione e il completo ripristino dei luoghi”.

Oltre che da personale dell’ente locale, le operazioni di abbattimento sono state supervisionate da agenti della Questura, carabinieri, finanzieri, agenti della polizia locale e sanitari della Croce rossa.