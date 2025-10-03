Terracina, 10 milioni di euro per la messa in sicurezza di Monte Cucca

Dieci milioni di euro per Monte Cucca. Giovedì la Giunta regionale del Lazio ha deliberato di destinare tale somma per finanziare l’intervento “Mitigazione del rischio da caduta massi lungo la linea ferroviaria Priverno – Terracina nel tratto compreso fra il km 113+800 e il km 114+800 in località La Fiora“, proposto da Anas spa nell’ambito dell’Azione del PR Lazio Fesr 2021-2027. La somma è ripartita sulle annualità 2025 e 2026.

La delibera di Giunta, su proposta del presidente e di concerto con l’assessore alla Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Ciclo dei rifiuti, Demanio e Patrimonio e con l’assessore allo Sviluppo Economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione, ricorda il tavolo tecnico che si è riunito presso il Ministero dei Trasporti il 15 febbraio 2024, e l’incontro del 15 aprile 2025 per il coordinamento delle attività finalizzate al ripristino della tratta ferroviaria e degli interventi di mitigazione del rischio.

Il 5 agosto 2025, come riportato nello stesso documento, Anas ha presentato la proposta di intervento sulla mitigazione del rischio in località La Fiora che, viene spiegato, ricade in un contesto caratterizzato da elevato rischio idrogeologico e da caduta massi, con diretta interferenza sulla linea ferroviaria Priverno–Terracina e sulla SS 699 dell’Abbazia di Fossanova, entrambe infrastrutture di rilevanza strategica per la mobilità regionale e statale.

Come sottolineato nella delibera, la linea ferroviaria Priverno–Terracina è parte integrante del sistema FL7 Roma–Formia–Minturno e rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità del Lazio meridionale, e la riattivazione della tratta è inclusa tra le direttrici prioritarie del Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica.

Con la delibera di Giunta Regionale, oltre al finanziamento dell’intervento per 10 milioni di euro, viene individuato come soggetto attuatore Anas e viene approvato lo schema di convenzione tra la stessa società e la Regione Lazio.

“È una notizia davvero importante per la nostra città, e voglio ringraziare il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e l’assessore alla Mobilità, Trasporti e Tutela del Territorio Fabrizio Ghera, come anche l’assessore Roberta Angelilli e tutta la Giunta regionale che ancora una volta hanno dimostrato una grande sensibilità verso il nostro territorio”, il commento del sindaco Francesco Giannetti.

“Grazie a questo finanziamento sarà possibile finalmente realizzare l’intervento strategico e necessario sul Monte Cucca che tutta la nostra comunità attendeva da tempo, e mettere quindi in sicurezza l’area garantendo l’incolumità dei residenti e di quelli che utilizzano l’arteria stradale che attraversa quel quadrante”.

“Rimaniamo fiduciosi che possa proseguire il percorso che abbiamo intrapreso per la riattivazione della tratta ferroviaria Priverno-Terracina, per la quale questo intervento di mitigazione, come recita la stessa delibera, costituisce una condizione imprescindibile”.