Lite in casa, poi se la prende con i carabinieri: 32enne arrestato a San Felice

Nella notte tra mercoledì e giovedì, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina e della Stazione di San Felice Circeo hanno arrestato, in flagranza di reato, un cittadino tunisino di 32 anni già noto alle forze di polizia. Minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, i reati contestati.

Intorno all’una, su richiesta pervenuta al 112, i carabinieri sono intervenuti a San Felice Circeo perché poco prima era stata segnalata una lite tra conviventi all’interno della abitazione da loro occupata.





Giunti sul posto, al fine di appurare cosa stesse accadendo i militari dell’Arma hanno fatto ingresso nella casa in questione riscontrando la presenza della coppia. All’esito dei necessari accertamenti l’indagato, infastidito dalla presenza dei carabinieri, ha iniziato a minacciarli ripetutamente, anche mediante l’utilizzo di una bottiglia di vetro, aggrappandosi molto energicamente ad un frigorifero e opponendo resistenza. Per tale motivo, alla fine il 32enne è stato tratto in arresto e condotto presso la Stazione locale dei carabinieri.

Espletate le formalità di rito, lo straniero è stato condotto presso il Tribunale di Latina per l’udienza di convalida dell’arresto, che si è tenuta con rito direttissimo nella giornata di giovedì. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.