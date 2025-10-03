Ferma un anziano in strada e lo truffa: denunciato un giovane

Nella giornata di giovedì i carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di truffa aggravata un 23enne, domiciliato nella provincia di Latina e già noto alle forze di polizia.

A seguito della querela presentata lo scorso agosto da un 85enne del luogo, i militari dell’Arma hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, all’esito di diversi accertamenti, il giovane quale presunto responsabile del reato per cui si procede.





Secondo le ricostruzioni, mentre passeggiava in strada il malcapitato era stato avvicinato dall’indagato, che lo aveva affiancato in auto presentandosi come amico del figlio. Nella circostanza il 23enne, proseguendo la conversazione, aveva riferito all’anziano che avrebbe dovuto consegnare un pacco indirizzato al nipote, inducendolo in errore e facendosi consegnare un corrispettivo pari a 100 euro, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce, manco a dirlo senza consegnare alcunché alla vittima.

Anche attraverso la visione delle telecamere poste nelle zone di interesse, i carabinieri sono infine risaliti al 23enne, raccogliendo a suo carico ulteriori elementi di prova che hanno consentito di denunciarlo all’autorità giudiziaria.