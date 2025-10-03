Controlli su lavoro irregolare e caporalato: denuncia e multa per un’azienda di Cisterna

Nella giornata di giovedì, a Cisterna, i carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, questi ultimi intervenuti sotto la direzione del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nell’ambito di un servizio finalizzato alla prevenzione del fenomeno del caporalato hanno effettuato un accesso ispettivo presso un’azienda agricola impegnata nel settore frutticolo.

All’esito delle necessarie verifiche svolte i carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità, tra cui l’avere impiegato alle proprie dipendenze un cittadino straniero senza le necessarie comunicazioni e irregolare sul territorio nazionale, la mancata sorveglianza sanitaria, il mancato aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e i mancati corsi di formazione. Circostanze per le quali si è poi proceduto al deferimento del titolare della ditta individuale controllata, un 73enne del posto.





Durante il controllo i carabinieri hanno vagliato la posizione di tre lavoratori, tra cui uno di origine indiana, irregolare sul territorio nazionale, nei confronti del quale sono state avviate le procedure per l’espulsione dal territorio nazionale attraverso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Latina.

Per i predetti motivi, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno adottato il provvedimento di sospensione della suddetta società, elevando inoltre una maxi-sanzione pari a oltre 7mila euro.