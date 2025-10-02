Latina, iniziativa solidale per il giovane palestinese Arkan e la sua famiglia

Sabato 4 ottobre a Latina, dalle 17.30 in via Cattaneo 5, il Collettivo Creativo Latina, in collaborazione con LBC – Latina Bene Comune, Articolo21 e MAD Arte, organizza l’evento “Con Arkan, per la speranza”, un’iniziativa solidale dedicata a sostenere il giovane palestinese e la sua famiglia.

Dopo l’importante riscontro ottenuto con il primo incontro, il Collettivo Creativo Latina ha promosso un secondo appuntamento per dare continuità all’impegno preso, un nuovo invito alla città e a tutte le persone che vorranno partecipare e conoscere la storia di Arkan, 26enne architetto e interior designer che sta raccontando le terribili sofferenze a Gaza. In cosa consiste l’evento? “Durante la serata sarà possibile contribuire concretamente attraverso una raccolta fondi in favore della sua famiglia”.





L’appuntamento offrirà anche momenti culturali e artistici: libri “al buio” disponibili a offerta libera, per riscoprire il piacere della lettura e della sorpresa. Una piccola asta contemporanea con acquerelli e oggetti d’arte messi a disposizione da artisti e sostenitori. Un’occasione per unire arte, cultura e solidarietà, trasformando la bellezza in un gesto concreto di speranza. “Vi aspettiamo numerosi: perché insieme, con un piccolo gesto, possiamo scrivere una grande storia di futuro”, sottolineano gli organizzatori.