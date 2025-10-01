Ubriaco picchia la compagna, poi esplode un colpo di fucile: arrestato

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Sezze Romano hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, su proposta della locale Procura della Repubblica, un trentaduenne italiano, per i reati di maltrattamenti in famiglia, danneggiamento aggravato dall’uso di armi, detenzione e porto illegale di arma da fuoco, commessi a Sezze lo scorso mese di agosto.

Nello specifico, i Carabinieri, lo scorso 17 agosto avevano denunciato l’indagato, poiché accusato di aver colpito la compagna trentasettenne al volto, colpevole quest’ultima di aver chiesto all’uomo, in quel momento ubriaco, di farla guidare per la salvaguardia di entrambi.





La donna in seguito all’aggressione sarebbe riuscita ad allontanarsi a bordo dell’autovettura sulla quale entrambi stavano viaggiando, fuggendo così dal compagno, che, in un primo momento, sarebbe rimasto aggrappato a uno sportello del veicolo finendo trascinato lungo la strada per qualche metro.

In seguito a questo episodio, l’uomo avrebbe iniziato a tempestare la trentasettenne di messaggi offensivi e avrebbe anche provato a geolocalizzarla tramite sistema attivo sul cellulare della vittima, all’insaputa di quest’ultima. L’arrestato, al culmine della sua condotta violenta, dopo pochi giorni, avrebbe altresì esploso, probabilmente con un fucile, un colpo all’indirizzo della vetrina di un’agenzia di scommesse riconducibile al compagno della madre della vittima, bersaglio anch’egli, insieme al fratello della trentasettenne, di varie minacce da parte del trentaduenne.

I gravi indizi di colpevolezza, opportunamente documentati e avvalorati dalle ulteriori dichiarazioni delle vittime raccolte dai Carabinieri di Sezze Romano sono stati, infine, sottoposti al vaglio della locale Procura della Repubblica, che ha richiesto un’idonea misura cautelare al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Latina, il quale ha provveduto ad emettere il provvedimento restrittivo.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.