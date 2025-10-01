MOF, revocata concessione dopo servizio tv

Linea dura del MOF Scpa di Fondi. Con un provvedimento firmato dal presidente Bernardino Quattrociocchi e dall’amministratore delegato Enzo Addessi, è stata revocata la concessione alla società Cavolo Felice S.r.l., titolare di uno stand all’interno del mercato ortofrutticolo.

Alla base della decisione, la violazione dell’articolo 43 del regolamento interno, che vieta comportamenti lesivi dell’immagine e del prestigio del centro agroalimentare. Il provvedimento arriva dopo un’inchiesta televisiva andata in onda lo scorso 28 settembre su Fuori dal Coro (Rete 4), che ha portato alla luce pratiche giudicate “inaccettabili” e in contrasto con i valori di trasparenza e legalità su cui il MOF fonda la propria attività.





La società ha perso così il diritto alla concessione, mentre la governance del mercato ha annunciato un’indagine interna per accertare eventuali altre irregolarità. Quattrociocchi e Addessi hanno ribadito la volontà di collaborare con le Autorità competenti e l’impegno a difendere la reputazione di un hub commerciale che vuole restare sinonimo di correttezza e lealtà.