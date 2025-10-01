La Chiesa di Gaeta attende l’ordinazione di don Velletri

Sabato 11 ottobre alle ore 18.00, presso la chiesa di Santa Maria in Piazza a Fondi, l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari presiederà la Messa con il rito dell’Ordinazione presbiterale del diacono don Gianluigi Velletri.

Don Gianluigi è nato il 28 maggio 1995 ed è originario della parrocchia di San Paolo Apostolo in Fondi. Dopo la maturità, conseguita presso l’Istituto Tecnico Industriale “Antonio Pacinotti” di Fondi, e diverse esperienze lavorative, nel 2018 chiede di iniziare il cammino in preparazione al presbiterato presso il Pontificio Collegio Leoniano, seminario regionale di Anagni.





Durante gli anni di formazione consegue nel settembre 2024 il Baccalaureato in Sacra Teologia presso l’Istituto Teologico Leoniano. Don Gianluigi ha svolto, in questi anni, il suo servizio pastorale presso la parrocchia dei Santi Lorenzo e Giovanni Battista in Formia, nella comunità di Itri, nelle parrocchie di San Giovanni Battista in Castelforte e dei Santi Cosma e Damiano nell’omonimo comune. In quest’ultimo anno di seminario, ha prestato servizio nella comunità parrocchiale di Sant’Erasmo V.M. in Formia.

Don Gianluigi ha scelto come versetto biblico per l’ordinazione un passo del libro dei Salmi: “Guidami sul sentiero dei tuoi comandi, perché in essi è la mia felicità” (Sal 119,35).