In auto con una mazza di legno, scatta la denuncia

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Cisterna di Latina hanno deferito, in stato di libertà, un uomo di 26 anni residente del posto, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nello specifico, i Carabinieri di Cisterna di Latina, durante un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato l’indagato alla guida della propria autovettura.





I Carabinieri a seguito di perquisizione veicolare hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura nella disponibilità dell’indagato una mazza di legno, che è stata posta sotto sequestro, in ordine alla quale l’uomo sottoposto a controllo non è stato in grado di giustificarne il possesso.