Dramma nel Parco del Circeo, precipita aereo militare

Il bilancio dovrebbe essere di due morti, il pilota e l’altro membro dell’equipaggio dell’aereo del 70esimo stormo che è prima scomparso dai radar durante una missione di addestramento e poi, è stato ritrovato dai soccorritori in fiamme all’interno dell’area del Parco del Circeo nel territorio di Sabaudia.

Il tutto è avvenuto nella mattina di mercoledì quando, durante l’esercitazione, l’aereo dell’aeronautica militare italiana è improvvisamente sparito dai radar.





Attivando le varie allerte sono entrati in funzione tutta una serie di protocolli che hanno portato ad alzarsi in volo elicotteri e a giungere sul posto anche mezzi di soccorso.

Questi, hanno individuato il veicolo in fiamme, a causa dell’impatto con il suolo nel bel mezzo dell’area del Parco tra la Migliara 49 e l’accesso di Cerasella, non molto lontano dalla Pontina.

I soccorritori, secondo quanto riportato dai principali media nazionali, avrebbero anche individuato i due corpi a bordo del velivolo. A quanto pare non sarebbero riusciti a lanciarsi per cercare di salvare la pelle. Da capire, quali possano essere state le cause che hanno portato all’incidente.