Auto si ribalta nel fossato, una persona estratta dai vigili del fuoco

Incidente ieri sera sulla super strada che da Formia conduce verso Penitro e poi Cassino. All’altezza di via del Biancospino, per cause che toccherà alle forze dell’ordine comprendere, un’automobile si è ribaltata finendo la propria corsa nel fossato attiguo alla carreggiata.

Due le persone che erano a bordo, il più giovane è uscito con le proprie gambe dal mezzo. Situazione diversa per l’altra persona, un uomo più anziano che a causa di un arto bloccato ha portato sul luogo del sinistro anche gli operatori del 118 e soprattutto i vigili del fuoco che hanno impiegato diverso tempo per riuscirlo ad estrarre dall’abitacolo.





L’uomo, dopo varie manovre, è stato preso in carico dai sanitari seppur fosse vigile.