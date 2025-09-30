San Michele Arcangelo, festa anche per la Polizia

La Polizia di Stato ha celebrato la festività di San Michele Arcangelo, Santo patrono del corpo. In occasione di questa importante ricorrenza, si è svolta una cerimonia a livello provinciale presso la chiesa dedicata a San Michele, situata nel borgo omonimo.

La cerimonia è iniziata con una sacra messa officiata dal Vescovo della Diocesi di Latina. Monsignor Mariano Crociata, ha voluto sottolineare l’importanza del ruolo e dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato nel garantire la tutela dell’ordine pubblico e la sicurezza della cittadinanza.





Nel suo intervento, il Questore di Latina ha ribadito con forza il riconoscimento e la gratitudine verso tutto il personale della Questura per il prezioso e costante lavoro svolto nei mesi recenti, evidenziando il valore della dedizione e del sacrificio che contraddistinguono il servizio della Polizia di Stato.

Alla cerimonia hanno preso parte, oltre al personale della Questura, il Prefetto, il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Procuratore Aggiunto e numerose altre autorità civili e militari. Il momento di raccoglimento e preghiera ha rappresentato un’occasione solenne e significativa per ricordare il passato, celebrare il presente e rafforzare l’impegno futuro della Polizia di Stato.

Al termine della cerimonia, il Questore di Latina, accompagnato dal Dirigente del Commissariato di Terracina, ha proceduto alla consegna di alcuni dei riconoscimenti premiali concessi dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, per le attività svolte dal personale del Commissariato, che testimoniano l’impegno profuso nelle attività di Polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Questa giornata segna un momento importante nella storia della Polizia di Stato, rinnovando i valori di fedeltà, coraggio e servizio verso la comunità.